Die britische Großbank Lloyds hat zum Jahresauftakt vom Sparkurs profitiert. So konnte die Bank den Druck auf die Marge im Zinsgeschäft ausgleichen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um acht Prozent auf 2,17 Milliarden Pfund (2,53 Mrd Euro) an, wie der größte britische Immobilienfinanzierer am Donnerstag in London mitteilte.

Inklusive Sonderposten wie zum Beispiel den Kosten für Konzernumbau oder Schadensersatzzahlungen im Zusammenhang mit Kreditausfallversicherungen legte der Gewinn um zwei Prozent auf 1,2 Milliarden Pfund zu. Hier hatten Experten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Bankchef Antonio Horta-Osorio bestätigte trotz der anhaltenden Brexit-Unsicherheit die Prognosen für 2019 und die mittelfristigen Ziele./zb/stk

ISIN GB0008706128

AXC0073 2019-05-02/08:44