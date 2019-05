Nachdem Biofrontera die ursprünglichen Umsatzziele für 2018 mit Erlösen von 21,1 Mio. Euro übertroffen habe, erwarte das Unternehmen gemäß SMC-Research in 2019 einen weiteren Anstieg auf 35 bis 40 Mio. Euro - zusätzliche Erlöse aus zwei übernommenen Produkten im mittleren einstelligen Millionenbereich seien da noch nicht eingerechnet. Laut SMC-Analyst Holger Steffen erwarte das Management dank dieser Zuwächse den Break-even für das vierte Quartal.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe Biofrontera die ursprünglich kommunizierte Umsatzprognose für 2018, die Erlöse in Höhe von 16 bis 20 Mio. Euro vorgesehen habe (und unterjährig auf 19 bis 22 Mio. Euro angehoben worden sei), mit Einnahmen von 21,1 Mio. Euro übertroffen. Die Erlössteigerung um 75,5 Prozent zeige, dass sich das Unternehmen auf einem guten Weg befinde, das Potenzial des Kernprodukts Ameluz zu heben. Für 2019 werde bereits ein Umsatz von 35 bis 40 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Hinzu kämen zwei weitere Produkte aus der Übernahme der Maruho-Tochter Cutanea im März, die schon im laufenden Jahr einen zusätzlichen Erlösbeitrag im mittleren einstelligen Millionenbereich leisten sollen.

Die Kosten für die notwendige Intensivierung der Vermarktung trage noch der Voreigner Maruho, weswegen Cutanea nach dieser Übergangsphase schon einen positiven Deckungsbeitrag leisten und Biofrontera somit nicht belasten solle.

Insgesamt werden prognosegemäß die Kosten des Unternehmens nun in Relation zu den Erlösen deutlich unterproportional steigen, so dass sich der Verlust aus betrieblicher Tätigkeit im laufenden Jahr auf -7 bis -9 Mio. Euro mindestens halbieren solle. Für das vierte Quartal sei der operative Break-even in Aussicht gestellt worden.

Biofrontera bewege sich damit im Rahmen des von den Analysten modellierten Expansionspfads. Vor diesem Hintergrund bleibe das Kursziel mit 9,20 Euro (bislang 9,00 Euro) weitgehend unverändert und das Votum laute nach wie vor "Buy". Das laufende Angebot von Großaktionär Maruho, bis zu 4,3 Mio. Aktien zu einem Preis von 6,60 Euro zu erwerben, eigne sich aus Sicht von SMC-Research damit nur für Anleger mit einem kurzfristigen Investmenthorizont, wobei die Börse als Exitkanal zu präferieren sei, wenn der Kurs über dem Angebotspreis notiere.

