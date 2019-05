...Delivery Hero konnte seine Erlöse im ersten Quartal fast verdoppeln. Nun erwartet man endlich schwarze Zahlen vor dem Hintergrund, dass immerhin 290.000 Restaurants in 4.000 Städten mit Essen beliefert werden und dies in 41 Ländern. Also auch hier: Ein gewaltiger Zuwachs im Umsatz, aber mit den Gewinnen bleibt es bescheiden. Dennoch scheint es, dass Delivery Hero immerhin den Anschluss schafft. Auch hier sind 7,6 Mrd. Euro Umsatz ein Riesenrad das gedreht wird, aber die Nachhaltigkeit ist noch nicht erwiesen. Dennoch: Es lohnt sich hinzuschauen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info