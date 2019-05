Die Börsianer sind am Mittwoch von US-Notenbankchef Jerome Powell bitter enttäuscht worden. Mit seinen Äußerungen dämpfte Powell die Hoffnungen auf eine Zinssenkung in diesem Jahr. Zugleich betonte er die Unabhängigkeit der Zentralbank - ein Giftpfeil in Richtung Donald Trump, der eine Senkung um ein Prozent forderte.

Den vollständigen Artikel lesen ...