Ich bin der Auffassung, das es keine EU-Wahl gibt, sondern nur eine Quasselbude in Brüssel ist, wie unser BVerfG (Bundes-Grundgesetz-Gericht) am 30.06.2009 klar und deutlich erklärt hat: "..Das Europäische Parlament ist weder in seiner Zusammensetzung noch im europäischen Kompetenzgefüge dafür hinreichend gerüstet, repräsentative und zurechenbare Mehrheitsentscheidungen als einheitliche politische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...