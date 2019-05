Die Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) hat im ersten Quartal 2019 erneut mehr Kunden erreicht.

Die Zahl aktiver Kunden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,1% auf 27,2 Millionen, die Site-Visits nahmen im gleichen Zeitraum um 29,5% auf 924 Millionen zu. Kunden bestellten häufiger als je zuvor, gleichzeitig erreichte auch die Kundenzufriedenheit ein Rekordniveau. Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle wird diese positive Entwicklung durch Investitionen in tiefere Kundenbeziehungen, insbesondere in Zalando Plus, weiter stärken. Zalando Plus ist deutschlandweit für Kunden verfügbar und wird derzeit in der Schweiz getestet. In den nächsten zwölf Monaten sind Pilotprojekte in Frankreich und Italien geplant.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Co-CEO Rubin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...