Die ehemalige Nr. 1 in der Konfektion hat ihr Comeback erst zur Hälfte geschafft. Sie war tief gefallen aber der Umbau scheint zu klappen. Heute gibt es die Zahlen für das erste Quartal und auch hier kommt es darauf an: Gelingt der Sprung in das Online-Geschäft? Das soll teilweise zusammen mit Zalando erreicht werden, worüber es heute die ersten Erkenntnisse gibt. Ob man zwingend mitspielen muss, lassen wir noch offen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info