Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta009/02.05.2019/08:55) - Stockholm, 2. Mai 2019: Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gab am Freitag, 26. April 2019, die Übernahme des schwedischen Fintech-Unternehmens Sprinkle AB für maximal 680 Millionen Aktien von Stockholm IT Ventures AB bekannt.



Die Ausgabe dieser Aktien erfolgt im Rahmen der bereits durch die Generalversammlung im Januar 2019 genehmigten Kapitalausstattung.



Stockholm IT Ventures AB möchte die Gelegenheit nutzen, die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2018 der Sprinkle AB zu präsentieren.



Sprinkle AB erzielte im Jahr 2018 starke Ergebnisse, die den Erwartungen des Managements mit Fokus auf Fintech 2.0 entsprachen. Der Großteil dieser Erträge stammte aus Aktivitäten der Crowd-Finanzierungsplattform Raise Reach. Das Management hat weiterhin hohe Erwartungen und geht davon aus, dass Umsatz und Gewinn im Jahr 2019 weiter steigen werden.



Wesentliche Veränderungen und Ereignisse nach dem Jahresabschluss 2018: Das Management möchte zwei Transaktionen aus dem ersten Quartal 2019 hervorheben, von denen erwartet wird, dass sie die Ergebnisse für 2019 positiv beeinflussen werden: 1) Verkauf von ZeeBee Ventures APS, einem in der Immobilienbranche tätigen dänischen Unternehmen, mit einem Transaktionsvolumen von EUR 900.383 und 2) Verkauf mehrerer Fintech-Lösungen an verschiedene Kunden im Wert von EUR 2.394.636. Sprinkle AB wird auch weiterhin an der Entwicklung dieser Fintech-Lösungen für diese Kunden beteiligt sein.



Ian Cassiman, CEO von Sprinkle AB: "Wir freuen uns, mit unserem Eintritt in die Stockholm IT - Gruppe einen starken Gewinnzuwachs für 2018 bekannt zu geben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Stärken beider Unternehmen und die daraus resultierenden Synergieeffekte unseren Aktionären im laufenden Jahr und danach einen großen Mehrwert bringen werden. "



Bert Scheen, CEO von Stockholm IT Ventures AB: "Wir gratulieren Sprinkle AB zu den hervorragenden Ergebnissen des Jahres 2018 und freuen uns auf ein spannendes Jahr 2019. Unsere beiden Unternehmen führen derzeit Management, Mitarbeiter und interne Systeme zusammen, und wir freuen uns, Ihnen so bald wie möglich unsere gemeinsame Strategie bekannt zu geben.



Über Sprinkle AB: Sprinkle AB ist ein stark wachsendes Unternehmen mit neun verschiedenen Geschäftseinheiten, die durch Sprinkle Fusion Power strategisch auf der ganzen Welt aufgestellt sind. Durch die Integration von AI- und Blockchain-Technologien sowie die Entwicklung proprietärer Technologien ist Sprinkle ein wahrer Pionier in der FinTech-Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.thesprinklegroup.com



Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Kürzel SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen ist auf saubere und effiziente, kostengünstige Energiegewinnung, Kryptowährung, Produktion und verwandte FinTech- und Blockchain-Technologien spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.stockholmit.co. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: Stockholm IT Ventures AB, Bert Scheen, bert.scheen@stockholmit.co



Income Statement Swedish Krona EUR Year 12/31/2018 12/31/2018 Net sales 1,686,499 161,542 Other operating income 13,301,252 1,274,066 INCOME 14,987,751 1,435,608 Goods and sub-consulting costs (78,273) (7,497) GROSS PROFIT 14,909,478 1,428,111 Other external operating income/expenses (495,581) (47,469) Personnel costs (915,639) (87,705) Financial income 3,184,494 305,028 Financial costs (110,227) (10,558) RESULTS 16,572,524 1,587,407 Balance Sheet Swedish Krona EUR Year 12/31/2018 12/31/2018 Fixed assets* 282,101,761 27,021,241 Current assets 0 0 TOTAL ASSETS 282,101,761 27,021,241 Equity (216,504,521) (20,737,981) Preliminary results of the year (16,572,524) (1,587,407) TOTAL EQUITY (233,077,045) (22,325,387) Long-term facilities (17,088,000) (1,636,782) Current liabilities (31,936,715) (3,059,072) TOTAL LIABILITES (49,024,715) (4,695,854) TOTAL LIABILITES AND EQUITY (282,101,761) (27,021,241)



Wesentliche Teile der Position "Fixed Assets" bestehen aus einer Beteiligung an einem Windpark, Wohnimmobilien und Anlagen für das Mining von Kryptowährungen.



(Ende)



Aussender: Stockholm IT Ventures AB Adresse: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: + 46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stockholmit.co Website: www.stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1556780100863



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 02, 2019 02:55 ET (06:55 GMT)