Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Kochboxen-Lieferant dürfte einen starken Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen dürfte am oberen Ende der vom Unternehmen genannten Zielspanne von 25 bis 30 Prozent landen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A161408