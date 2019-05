Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2019-05-02 / 09:00 *Press Release* *u-blox ermöglicht auch unter schwierigen innerstädtischen Bedingungen eine spurgenaue Positionierung* *Das GNSS- und Dead Reckoning-Modul ZED-F9K verbessert die Positionsbestimmung im Vergleich zur Technologie mit Standardpräzision um das Zehnfache.* *Thalwil, Schweiz - 2. Mai 2019 -* u-blox (SIX:UBXN), ein globaler Anbieter von Technologien für Positionierung und drahtlose Kommunikation, hat das u-blox ZED-F9K [1] vorgestellt, ein hochpräzises Multi-Band-GNSS-Modul (Global Navigation Satellite System) mit integrierten Inertial-Sensoren. Das Modul ist mit der neuesten GNSS-Empfängertechnologie ausgestattet und verfügt über Algorithmen für die Signalverarbeitung sowie über Korrekturdienste, mit denen innerhalb von Sekunden eine dezimetergenaue Positionierung erzielt wird. Damit können die wachsenden Anforderungen der Märkte für hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren bedient werden. Das hochpräzise Dead Reckoning-Modul ZED-F9K baut auf der u-blox F9 Technologieplattform auf. Die Kompatibilität mit einer Reihe von modernen GNSS-Korrekturdiensten verbessert zusätzlich die Positionierungsgenauigkeit, indem Ionosphären-Fehler und andere Fehler ausgeglichen werden. Das Multi-Band-RTK-Empfängermodul (Real Time Kinematics) für mehrere Konstellationen empfängt GNSS-Signale aller GNSS-Satellitenkonstellationen. Die höhere Anzahl sichtbarer Satelliten verbessert die Positionsbestimmung bei schwierigen Empfangsbedingungen, während die grössere Vielfalt an Satellitensignalen für kürzere Konvergenzzeiten sorgt, wenn die Signale unterbrochen werden. Die im Modul integrierten Inertial-Sensoren überwachen kontinuierlich Veränderungen an der Raumkurve eines sich bewegenden Fahrzeugs und sorgen auch dann für eine spurgenaue Positionierung, wenn Satellitensignale schwach oder durch Hindernisse blockiert sind. Dies ist beispielweise der Fall, wenn sich das Fahrzeug in einem Parkhaus, im Tunnel, in Strassenschluchten oder bewaldeten Gebieten befindet. Sobald die Satellitensignale wieder zur Verfügung stehen, kombiniert das Modul die Daten der Inertial-Sensoren mit den GNSS-Signalen, um kürzere Konvergenzzeiten und eine hohe Verfügbarkeit der dezimetergenauen Positionierung zu erzielen. Diese Kombination aus neuesten Entwicklungen in den Bereichen GNSS-Technologie, Korrekturdienste und Inertial-Sensoren bewirkt im Vergleich zu Lösungen mit Standardpräzision eine Verbesserung um das Zehnfache. Durch die zuverlässige Bereitstellung von spurgenauen Positionierungsdaten erfüllt das Modul ZED-F9K die Anforderungen von hochentwickelten Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Anwendungen für das autonome Fahren sowie von Fahrereinheiten und innovativen Navigationssystemen. Dank seiner hohen Genauigkeit und der geringen Latenz ist das Modul ideal geeignet für Automotive-OEMs und Tier-1-Hersteller, die V2X-Kommunikationssysteme (Vehicle-to-Everything) entwickeln. Diese V2X-Systeme teilen kontinuierlich ihren Standort mit anderen Verkehrsteilnehmern und tragen so dazu bei, die Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen und Verkehrsstaus zu verringern. "Mit dem Modul ZED-F9K haben wir eine standardisierte, hochpräzise GNSS-Lösung entwickelt, die den Anforderungen heutiger und zukünftiger vernetzter Fahrzeuge gerecht wird", so Alex Ngi, Product Manager, Product Strategy for Dead Reckoning, von u-blox. "Das Modul ZED-F9K ist wirklich unvergleichlich, da es vom GNSS-Empfänger über die Inertial-Messeinheit bis hin zu relevanten Dead Reckoning-Algorithmen eine Vielzahl von Technologien in einem einzigen Gerät integriert, dessen Leistungsfähigkeit im gesamten Produktentwicklungszyklus des Kunden wir garantieren können." Muster werden ab Juli 2019 auf Anfrage verfügbar sein. *Über u-blox* Die Schweizer u-blox AG (SIX:UBXN) ist ein führender Anbieter von Modulen und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung für den Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt. Lösungen von u blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem von produktunterstützenden Datendiensten ist u-blox einzigartig positioniert und schafft die Voraussetzungen für seine Kunden, innovative Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things) entwickeln zu können - schnell und kosteneffektiv. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien und den USA ist u-blox auch global präsent. Besuchen Sie uns auf Facebook [2], LinkedIn [3], Twitter @ublox [4] und YouTube [5] *Ansprechpartner bei u-blox:* Natacha Seitz PR Manager Mobil +41 76 436 0788 natacha.seitz@u-blox.com *u-blox AG* Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Tel. +41 44 722 74 44 www.u-blox.com [6] *Presskontakt:* Lexi Hatzi Account Director Phone +44 1225 470000 lexi.hatzi@publitek.com Emittent/Herausgeber: u-blox AG Schlagwort(e): Auto Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: u-blox AG Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Telefon: +41 44 722 74 44 Fax: +41 44 722 74 47 E-Mail: info@u-blox.com Internet: www.u-blox.com ISIN: CH0033361673 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 803435 Ende der Mitteilung EQS Group-Media 803435 2019-05-02 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=62687f2b11432df1b95c4cc55a1aa050&application_id=803435&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=99a4054bbe8b8f79fe108c7fb69c46c3&application_id=803435&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c5371f4ad8d82f61c776d77f48ce07b0&application_id=803435&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=038d74f8156865bcb765057e289aaee2&application_id=803435&site_id=vwd&application_name=news 5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=60b9c5e734211f8da674a8446391f2e3&application_id=803435&site_id=vwd&application_name=news 6: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3269a4a9d550ad3101ca61d6fb1c807c&application_id=803435&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)