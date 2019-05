Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Haar, 02.05.2019 (pta010/02.05.2019/09:00) - Zuletzt war uns die Münchner Industrieholding im NJ 11/16 eine Titelgeschichte wert. Trotz des erkennbaren Aufschwungs des Segments Ultraschalltechnik machten wir die hohe Abhängigkeit vom Hauptabnehmer Daimler Truck als Achillesferse des Geschäftsmodells aus. Dieses Problem scheint jetzt gelöst, doch die Börse scheint die neue Struktur noch nicht ausreichend eingepreist zu haben.



Wie schon im NJ 4/19 gemeldet, hat MS Industrie das US-Geschäft mit der Antriebstechnik (Powertrain) seines Werks im amerikanischen Webberville an einen italienischen Wettbewerber, die Gnutti-Gruppe aus Brescia, verkauft. Der Jahresumsatz der Sparte sinkt dadurch um etwa 40 % auf dann nur noch Euro 120 Mio. Die erst vor wenigen Monaten erworbene Immobilie in Webberville wird für zehn Jahre an die Italiener vermietet, denen ab April auch die vorhandenen Fertigungslinien und das eingespielte Produktionsteam unterstehen. Hintergrund der Entscheidung ist der mit Daimler-Benz bestehende Rahmenvertrag, der für einen Teil der in Webberville gefertigten Ventiltriebe nur noch eine Verlängerung bis maximal 2021 vorsah, wie CEO Dr. Andreas Aufschnaiter im Interview mit dem Nebenwerte-Journal betonte.



Die MS Industrie AG ist dabei, zwei bestehende Abhängigkeiten (von der Autoindustrie im Allgemeinen und Daimler im Besonderen) zu verringern und gleichzeitig zwei neue Bindungen einzugehen: An einen LKW-Produzenten mit internationalem Format als Abnehmer und an den Wettbewerber Gnutti Carlo als Partner. Die Entwicklungen überraschen teilweise, teils waren sie lange erwartet worden. Jedenfalls sollten sich die vier Weichenstellungen bald auch für die Aktionäre in klingender Münze auszahlen. Das Jahr 2018 ist operativ manierlich verlaufen. Der laufende Turnus 2019 wird ein Spitzenjahrgang. Kurse von Euro 3.80 und mehr sollten erreichbar sein, sobald Allianz Global Investors, kurz AGI, ihr restliches Paket von 2.9993 (4.99) % veräußert hat, was wir in Kürze erwarten.



Der ausführliche Bericht über die MS Industrie AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Mai-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.



