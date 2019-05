Ein Blick auf den KMU-Anleihen-Markt von Thomas Mühlberger

Ein Drittel des Jahres ist schon wieder vorbei. Zeit für einen kurzen Rückblick auf das Geschehen am Markt für KMU-Anleihen. Was hat sich 2019 verändert, was gibt es für neue Trends? Klar ist: Minibonds sind gefragt wie selten zuvor.

Nach dem anfänglichen Hype um Mittelstandsanleihen, galt das Konzept einer Finanzierung über den Kapitalmarkt für mittelständische Unternehmen noch bis vor kurzem als gescheitert. Wir haben dies schon immer etwas differenzierter gesehen. Die Transaktionen im laufenden Geschäftsjahr lassen sich in drei Kategorien unterteilen:

1. Etablierte Unternehmen werden erwachsen…

Das erste Quartal 2019 hat gezeigt, dass Unternehmen mit soliden Zahlen, einem tragfähigem Geschäftsmodell und einer Kapitalmarkhistorie in der Lage sind Volumen am KMU-Markt einzusammeln, die schon in Richtung internationaler ...

