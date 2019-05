FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Reckitt Benckiser Group ist mit einem leichten Umsatzwachstum ins Jahr gestartet und bekräftigt ihre Ziele für 2019. Der Konzernumsatz wuchs bereinigt um 1 Prozent auf 3,16 Milliarden britische Pfund. Während der Bereich Hygiene Home ein Plus von bereinigt 3 Prozent einfuhr, stagnierte der Umsatz im Bereich Health, der aus rezeptfreien Medikament (OTC) und Säuglings- und Kindernahrung besteht. "Erwartungsgemäß war der Jahresstart verhalten, insbesondere im Bereich OTC. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum im weiteren Verlauf des Jahres verbessern wird", sagte CEO Rakesh Kapoor.

Die Health-Sparte habe unter der ungewöhnlich schwachen Kälte- und Grippesaison in den USA und einigen Märkten in Europa gelitten. Zudem hätten die Händler Lagerbestände abgebaut, so dass die Verkäufe der saisonalen Produkte, wie etwa dem Halsschmerzmittel Dolo-Dobendan, gesunken seien.

Der Bereich Säuglings- und Kindernahrung habe aber mit einem Wachstum von 5 Prozent eine gute Entwicklung erreicht, was laut Kapoor auf die Nachfrage in China und den USA zurückgeht. Auch der Onlinehandel entwickle sich dank hoher Investitionen weiter gut und trage 10 Prozent zum Konzernnettoumsatz bei.

Für 2019 geht die Reckitt Benckiser Group plc unverändert von einem bereinigten Umsatzwachstum zwischen 3 und 4 Prozent aus. Der für Marken wie Durex, Sagrotan und Calgon bekannte Konzern schaffte 2018 ein Nettoumsatzplus von 10 Prozent auf 12,60 Milliarden Pfund.

