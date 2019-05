In den USA haben führende Demokraten eine neue Debatte ausgelöst: Sozialismus versus Kapitalismus. Auch in Deutschland taucht das Thema Sozialismus immer häufiger auf. Vor allem im Zusammenhang mit der Enteignung von börsennotierten Immobilienkonzernen. Juso-Chef Kevin Kühnert geht noch einen Schritt weiter und will Firmen kollektivieren. Kühnert geht es um die Überwindung des Kapitalismus, weshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...