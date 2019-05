Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts011/02.05.2019/09:40) - ESET hat für seine Partner und für solche, die es werden wollen, ein exklusives Promotion-Paket geschnürt. Fachhändler, die die Sicherheitslösungen des europäischen IT-Sicherheits-Hersteller für Privatanwender anbieten oder dies planen, haben ab sofort die einmalige Möglichkeit, umfangreiches und kostenfreies Werbematerial für ihr Ladenlokal oder den Webauftritt zu bekommen. Darüber hinaus veranstaltet ESET ein Gewinnspiel. Die engagiertesten Partner werden am Ende der Aktion prämiert und erhalten Preise im Gesamtwert von 8.000 Euro. Die Teilnahme an der ESET-Werbeoffensive geht schnell und unkompliziert: Interessierte Händler können einfach eine E-Mail an marketing@eset.de senden und sich für den Sales-Wettbewerb jederzeit anmelden. "Wir wollen unser Fachhandelsnetz weiter ausbauen und unsere Partner bestmöglich bei der Präsentation und dem Verkauf unserer Sicherheitslösungen unterstützen", erklärt Stefan Heitkamp, Channel Account Manager B2C bei ESET. "Hierbei hat natürlich auch ansprechendes Werbematerial rund um das Produkt eine essentielle Bedeutung." ESET-Starterpaket kostenfrei erhältlich ESET stellt teilnehmenden Partner ein kostenfreies "Starterpaket" zur Verfügung. In diesem Paket sind verschiedene Werbeartikel enthalten, wie eine übergroße Deko-Box, Testlizenzkarten und weitere Give-aways. Aber nicht nur das Ladenlokal kann mit der ESET-Werbe-Offensive verschönert werden, auch Händler mit einem Webauftritt profitieren und können sich über einen exklusiven Zugang Werbebanner, Bildmaterial und weitere Informationen sowie Produktvideos herunterladen. Zusätzliche Unterstützung für Partner Partner, die für die Werbe-Offensive neue ESET-Produkte beziehen, erhalten auf Wunsch zusätzlich und kostenfrei Präsentations-Displays für ihr Ladenlokal. Ab fünf bestellten ESET-Consumer-Produktboxen erhalten Fachhändler ein Theken-Display, bei 15 bestellten Produkten ein ESET-Regaldisplay. Mitmachen und gewinnen In den Kategorien "Shop", "Web", "Social Media" und "Allover" prämiert ESET die kreativsten und erfolgreichsten Partner. In allen vier Bereichen gibt es tolle Preise im Gesamtwert von 8.000 Euro zu gewinnen. Die Sieger in den jeweiligen Kategorien erhalten die Teilnahme an der ESET DACH Partnerkonferenz 2019 in Bratislava (Slowakei) mit einer Begleitperson inklusive Anreise und Übernachtung im Sheraton-Hotel. Zusätzlich erhalten die Gewinner 500 Euro für ein Firmenevent, sowie 1.000 Euro für eine Werbeaktion nach Wahl mit ESET. Die offizielle Preisverleihung findet auf der ESET-DACH-Partnerkonferenz in Bratislava am 19. und 20. September 2019 statt. Teilnehmen können alle ESET-Partner und solche, die es werden wollen. Einfach eine E-Mail an marketing@eset.de. Auch bei Rückfragen können sich Händler an diese Adresse wenden. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190502011

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 03:40 ET (07:40 GMT)