Foxstonewww.foxstone.chein führendes Unternehmen im Bereich des Immobilien-Crowdfundings, meldete heute den Kauf per Crowdinvestment eines Wohngebäudes in Concise (VD) durch 55 Investoren verschiedener Altersgruppen und Herkunft. Sie alle erwarben mit einem Mindestbeitrag von CHF 50.000 einen Anteil am Gebäude, das ihnen gemeinsam gehören wird.

"Dafür zu sorgen, dass mehr als 50 Investoren durch Crowdfunding Miteigentümer eines Gebäudes wurden, ist ein wichtiger Schritt für Foxstone. Wir schaffen eine neue Ära der Immobilieninvestitionen in der Westschweiz, wodurch diese Vermögensklasse allen zugänglich wird", so Dan Amar, CEO von Foxstone.

Dieser Kauf stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung des Immobilien-Crowdfunding in der Schweiz dar, weil es sich um die erste Transaktion in dieser Höhe handelt.

Der in Miteigentum vermittelte Gesamtbetrag belief sich auf CHF 3.250.000 bei einem Kaufpreis des Gebäudes von CHF 6.800.000. Die Differenz wird über eine Hypothek finanziert. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6,53 %, was eine jährliche Rendite von CHF 3.265 bei einer Investition von CHF 50.000 ausmacht. Die tägliche Verwaltung des Gebäudes übernimmt Régie du Rhône.

"Wir hatten mehrere Finanzanlagen, die mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden waren. In einem ungewissen wirtschaftlichen Umfeld und kurz nach dem Eintritt in den Ruhestand brauchten wir Ruhe und Stabilität. Foxstone kam mit seinem seriösen Ansatz und seinen Qualitätsprodukten genau zum richtigen Zeitpunkt und lieferte uns die gesuchten Antworten. Mithilfe des professionellen Teams konnten wir eine echte Vertrauensbeziehung entwickeln, was wir benötigten, um in Ruhe investieren zu können", so einer der Miteigentümer, ein 70-jähriger Ruheständler.

Ein disruptives Geschäftsmodell für die Immobilienanlage

Foxstone bringt Investoren online zusammen, um gemeinsam per Crowdfunding ein Gebäude zu kaufen. Sie haben ein Interesse gemeinsam: in Immobilien investieren zu wollen, um eine stetige Rendite zu erzielen. Foxstone bietet einen schlüsselfertigen Service, der jeden Schritt der Transaktion im Auftrag der Investoren abdeckt: von der Wahl des Gebäudes, der Finanzierungsverhandlung mit dem Hypothekengeber, dem rechtlichen Rahmenwerk bis hin zum Kauf des Gebäudes. Ein Immobilienmanager ist mit der täglichen Verwaltung beauftragt und Foxstone fungiert als Gebäudeverwalter.

