Volkswagen: Solides Quartalsergebnis, Aktie mit 18 Prozent Gewinnpotenzial!

Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) ist trotz der schwächeren Autonachfrage relativ unbeschadet ins neue Geschäftsjahr 2019 gestartet, wie der DAX-Konzern am Donnerstag bekanntgab. Der Betriebsgewinn verringerte sich im ersten Quartal zwar um 7 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro, doch damit schnitt Volkswagen immer noch besser ab als viele Konkurrenten. So verzeichnete Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) hier bspw. in den ersten drei Monaten ein Minus von 16 Prozent.

Überraschendes Umsatz-Plus

Beim Umsatz gab es bei Volkswagen sogar eine positive Nachricht zu vermelden, denn dieser verbesserte sich um rund 3 Prozent auf 60 Mrd. Euro. Laut Volkswagen resultierte dieser Anstieg trotz Volumenverlusten bei den Auslieferungen an Kunden (Absatzrückgang -2,8 Prozent) unter anderem aus der guten Geschäftsentwicklung im Konzernbereich Finanzdienstleistungen.

Analysten gingen von einem deutlich geringeren Zuwachs aus.

Volkswagen legte im ersten Quartal außerdem rund eine Milliarde Euro für Rechtsrisiken zur Seite. Dabei handelt es sich laut dem Wolfsburger Konzern um negative Sondereffekte im Zusammenhang mit der "Dieselthematik".

