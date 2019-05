Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE nach Erstquartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Umsatzwachstum der Flüssigmedizinsparte Kabi habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Eine Stabilisierung bei der Kliniktochter Helios sei positiv, für eine Wende sei es hier aber noch zu früh./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 02:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 02:43 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785604