In den USA legten dieses Jahr die Aktien ihren besten Start seit drei Jahrzehnten hin. Der S&P 500 ist um mehr als 17 Prozent gestiegen. Geht es nun ins Risiko? In den Notizen von Morgan Stanley und Bank of America an die Kunden in dieser Woche hoben die Experten die Möglichkeit eines weiteren schnellen Kursanstiegs hervor. Sie beziehen sich auf den so genannten "Melt Up"-Moment, in dem Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...