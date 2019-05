Tesla - ohne Pedale und Lenkrad zur Profitabilität?

An wenigen Firmenlenkern scheiden sich die Geister so sehr wie an Elon Musk, dem Tesla-Chef. Für die einen ist er ein genialer Visionär, für die anderen ein Scharlatan. Was gleichzeitig auch bedeutet, dass er wahrscheinlich niemanden ganz kalt lässt.

Nun sind ja viele Marktbeobachter eh der Ansicht, dass die Mobilität der Zukunft anders sein wird, als die aktuelle. Wobei hier nicht die Elektroroller, sondern Elektroautos das "nächste große Ding" sein könnten. Und hier ist Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) nun einmal der Pionier gewesen. Wie es derzeit um die Auslieferungen des Model 3 bestellt ist, was Elon Musk Neues im Schilde führt (Stichwort Robotaxis), wenn er nicht gerade twittert, und einiges mehr erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.

