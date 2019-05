flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. Während die Börsen in Japan und Festlandchina geschlossen blieben, konnte der südkoreanische Kospi und der Hang Seng Index aus Hongkong zulegen. Der australische ASX200 verlor 0,59 Prozent auf 6.338,40 Punkte und auch der STI aus Singapur verlor. Die US-Futures wiesen am Morgen durchweg Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.349,10 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem Gewinn von 0,13 Prozent bei 12.344,08 Punkten. Am 01. Mai wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.814/13.219 und 13.597 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.938/11.547 und 11.062 Punkten in Betracht. Der DAX pendelte jüngst um das 61,8prozentige Fibonacci-Retracement von 12.330 Punkten, welches sich aufgrund des hier analysierten Kursverlaufs ableiten lässt.

