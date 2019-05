Zeithain (ots) - Labelprint24, führender europäischer Systemhersteller von Verpackungsmitteln, ist auch in diesem Jahr als Aussteller auf der CosmeticBusiness vom 5. bis 6. Juni in München vertreten.



Für die wichtigste europäische Fachmesse der Kosmetikzulieferer hat der Verpackungsspezialist eine Reihe von Überraschungen im Gepäck. So stellt das Unternehmen auf seinem extravagant gestylten Messestand eine recycelbare Tube aus sortenreinem Polypropylen vor. Diese neue nachhaltige PP-Tube ist autoklavierbar und zeichnet sich gegenüber klassischen Tubenprodukten durch eine 100-prozentige Recyclingfähigkeit aus. Und das bei gleichwertigen Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff und Wasserdampf. Polypropylen ist fester und stabiler als Polyethylen; somit kann bei der Verwendung von PP die Laminatstärke bei gleicher Steifigkeit reduziert werden. Der geringere Materialeinsatz wirkt sich unmittelbar positiv auf den Ressourcenverbrauch und die Ökobilanz aus.



Zudem präsentiert das Unternehmen eine weitere Produktneuheit, die "Digibox". Dabei handelt es sich um eine Faltschachtel, deren Beschaffung und Produktion komplett digital und automatisiert erfolgt. Dabei kommt ein schneller Hochleistungslaser zum Einsatz, der die mechanische Stanze obsolet macht. Für die Kunden bedeutet dieses Web-to-Pack-Prinzip eine schnellere Time-to-Market mit erheblicher Kostenersparnis.



In kaum einer anderen Branche ist es notwendig, Produkte in edler Optik in Szene zu setzen, wie in der Kosmetikindustrie. Deshalb hat der Verpackungshersteller neue innovative Veredelungs- und Drucklösungen für optisch ansprechende Kosmetikverpackungen ins Programm aufgenommen. So ermöglichen Laminattuben mit Stoßnaht einen attraktiven digitalen 360 Grad-Druck des Motivs.



Mit der digitalen Heißfolienprägung ist eine neue Veredelungsmethode verfügbar, die durch ihren metallischen Glanzeffekt Kosmetik-Faltschachteln optisch und emotional enorm aufwertet. Labelprint24 realisiert mit diesem Verfahren edle Metallic-Effekte und macht diese luxuriöse Art der Veredelung für Kleinauflagen und Testserien, faktisch ab Auflage 1, erschwinglich.



In Halle 1 am Stand C30 wird Labelprint24.com sein komplettes Programm an Verpackungslösungen für die Kosmetikindustrie präsentieren.



