Hannover (www.anleihencheck.de) - Das unerwartet hohe BIP-Wachstum im Euroraum hat zunächst Bundesanleihen negativ getroffen, im weiteren Verlauf wurden die Verluste aber weitgehend wettgemacht, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite der zehnjährigen Anleihe sei auf 0,01% (0,00%) gestiegen. US-Staatsanleihen hätten nach schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten am Dienstag im Plus gestanden. Rendite der zehnjährigen Treasury habe bei 2,50% (2,54%) notiert. Am Mittwoch nach Powell Aussagen zur Wirtschafts- und Inflationsentwicklung habe sie 2,51% betragen. (02.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...