Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Fresenius Medical Care. Der Konzern hat heute Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie ist im Plus und charttechnisch in einer aussichtsreichen Position.



Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.