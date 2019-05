Volkswagen hat am Morgen seine Quartalszahlen vorgelegt. Der weltweit größte Auto-Konzern wurde demnach zu Jahresbeginn von schwächeren Verkäufen sowie Sondereinflüssen für Rechtsrisiken in Milliardenhöhe belastet. Allerdings schnitt die Marke Volkswagen besser als erwartet ab. Mit fast fünf Prozent Plus setzten sich die VW-Vorzugsaktien +4,85% an die Dax-Spitze.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ...

