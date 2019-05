Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Aktie VW http://bit.ly/2Vb6gX4 Dem Dax fehlt am Donnerstag trotz einer Feiertagspause zunächst die Kraft für weitere Kursgewinne. Die Übersee-Börsen entwickeln sich uneinheitlich - damit fehlt dem deutschen Leitindex der Rückenwind. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Nach Turbulenzen in 2018 ist der Gesundheitskonzern Fresenius mit überraschend starkem Wachstum in das neue Jahr gestartet. Volkswagen ist zum Jahresauftakt von schwächeren Verkäufen belastet worden. Der Öl- und Gasmulti Shell hat im ersten Quartal trotz niedrigerer Ölpreise mehr verdient als erwartet. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß