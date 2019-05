Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das erste Quartal sei für den Gesundheitskonzern solide verlaufen, schrieb Analyst Sebastian Walker in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Dies dürfte bei Investoren beruhigend aufgenommen werden. Die Medizinsparte Kabi sei jedoch für dieses Jahr ein Sorgenpunkt, da der Konkurrent Hospira nach Produktionsproblemen früher als erwartet zurück an den Markt komme./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-05-02/11:21

ISIN: DE0005785604