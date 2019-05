26. INP Deutsche Sozialimmobilien - Pflegeimmobilien



Sofort monatliche Auszahlung von 4,5 % p.a. im Wachstumsmarkt der Sozialimmobilien Das neueste Beteiligungsangebot 26. INP Deutsche Sozialimmobilien investiert erneut als risikogemischter Publikums-AIF nach KAGB in ein Portfolio aus fünf Pflegeimmobilien/Pflegewohnanlagen und einer Kindertagesstätte an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Die monatliche Auszahlung beträgt sofort 4,5 % p.a. und erfolgt sofort im Folgemonat der Einzahlung. Eine Beteiligung ist bereits ab 10.000 EUR möglich.



Die demografischen Veränderungen und Ihre Folgen sind in Deutschland seit vielen Jahren in nahezu allen Lebensbereichen spürbar. Der Gesundheitssektor ist besonders stark von den Folgen der demografischen Entwicklungen betroffen. Ausgehend von rund 2,94 Mio. Pflegebedürftigen zum Ende des Jahres 2016 soll diese Zahl bis 2030 auf mehr als 3,6 Mio. und bis 2060 auf mehr als 4,8 Mio. steigen.



Mit dem risikogemischten "26. INP Deutsche Sozialimmobilien" AIF bietet sich Anlegern die Möglichkeit, an dem demografisch geprägten Wachstumsmarkt stationäre/teilstationäre Pflege zu partizipieren. Der 26. INP Deutsche Sozialimmobilien investiert mittelbar über Objektgesellschaften in mehrere moderne Sozialimmobilien.



Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt



Fünf Pflegeimmobilien und eine Kita ohne Fertigstellungs- oder ?obernahmerisiken Begehrte Lage von Bayern, Hessen, Saarland, Schleswig-Holstein und NRW Risikostreuung in fünf Pflegeimmobilien und eine Kita gleichzeitig mit vier verschiedenen Betreibern Günstiger Einkauf Inflationsschutz durch indexierte Pachtverträge



Renommierte und erfahrene Betreiber Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Erfahrener Initiator und Asset Manager INP Top-Leistungsbilanz Mindestbeteiligung 10.000 EUR Sofort monatliche Auszahlungen 4,5 % p.a. DEXTRO Rating AA für den 26. INP "Gute Qualität" Keine zusätzlichen Kaufnebenkosten!



Die Entwicklung der Pflegefonds- und Immobilienportfolios wurde ausführlich im neuesten Performance-Bericht der INP-Gruppe dokumentiert und veröffentlicht. Es liegen unverändert ausnahmslos keine Leistungsstörungen bei den Betreibergesellschaften aller Fondsobjekte vor. Für das gesamte INP Portfolio ergibt sich hinsichtlich Auszahlungen, Tilgung und Liquiditätsreserve eine positive Abweichung bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen, was die Prognosegenauigkeit und Prognosesicherheit der INP Pflegefonds unterstreicht.



Weitere Informationen und Unterlagen anfordern unter: http://www.Pflegeimmobilienfonds.de



Pressekontakt:



CVM GmbH Bruni Büttner Adresse: Maximilianstra?Ye 11 63739 Aschaffenburg Tel.: 06021 - 22600 Tel.: 06021 - 22606 E-mail: info@pflegefonds.de URL: http://www.pflegefonds.deDiese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschlie?Ylich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich. (END) Dow Jones NewswiresMay 02, 2019 05:07 ET (09:07 GMT)