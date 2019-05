Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Viel Potenzial nach oben - Aktienanalyse Mit ihrem geplanten Gemeinschaftsunternehmen wollen die Stahlkonzerne thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und Tata zur Nummer 2 in der Branche hinter ArcelotMittal aufsteigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...