Zürich (ots) - Der Kauf neuer Kampfflugzeuge ist das derzeit

grösste und anspruchsvollste Beschaffungsvorhaben der Schweiz. Erst

Ende 2018 hat der Bundesrat beschlossen, dass der Kaufpreis zu 100

Prozent durch Industriebeteiligungen (Offset) kompensiert werden

muss. Durch diese Gegengeschäfte kann sich die Schweizer Sicherheits-

und Wehrtechnik-Industrie wertvolles sicherheitsrelevantes,

technologisches Wissen aneignen. Das ist entscheidend, damit die

Schweizer Industrie im Ernstfall einen Beitrag zur Sicherheit der

Schweiz leisten kann. Die vom VBS mandatierte Studie über

Gegengeschäfte will nun diese langjährige Praxis über Bord werfen und

den Offsetanteil reduzieren. Swissmem und GRPM lehnen dies ab. Sie

sind aber bereit, aktiv mitzuhelfen, damit Gegengeschäfte effizient

abgewickelt und effektiv eingehalten werden.



Der vom VBS in Auftrag gegebene Bericht stützt in vielen Punkten

die bisherige Offset-Praxis. Zentral bestätigt sie, dass

Gegengeschäfte die sicherheitsrelevante Technologie- und

Industriebasis in der Schweiz stärken und somit einen Beitrag zur

Sicherheit unseres Landes leisten.



Offsetgeschäfte eröffnen der Schweizer Wirtschaft die Chance, sich

Wissen und Können für den Betrieb und Wartung von komplexen,

sicherheitsrelevanten Systemen anzueignen. Insbesondere für KMU sind

sie oft die einzige Möglichkeit, Zugang zu Forschung und Entwicklung

in hochentwickelten Technologien zu erhalten sowie ihre innovativen

Produkte in internationalen Wertschöpfungsketten zu vermarkten.



Namentlich kleinen Unternehmen wäre ohne Gegengeschäfte der

Marktzutritt zu diesem internationalen Markt verwehrt. Der

nachhaltige Erfolg solcher KMU zeigt, dass sie in der Vergangenheit

diese Chance genutzt und nachhaltig Arbeitsplätze in der Schweiz

geschaffen haben.



Der vom VBS in Auftrag gegebene Bericht bestätigt zudem

Verbesserungen bei der konkreten Umsetzung der Gegengeschäfte.

Gleichzeitig fordert er weitere Verbesserungen. Diese Kritik nehmen

Swissmem und GRPM auf. Beide Organisationen sind zur aktiven

Mitarbeit bereit, um sicherzustellen, dass die Gegengeschäfte

effektiv eingehalten werden. Auch sind beide Organisationen

einverstanden, einen möglichst hohen Anteil an sicherheitstechnisch

relevanten Gegengeschäften zu erreichen. Swissmem und GRPM werden

nächste Woche Frau Bundesrätin Amherd erste Vorschläge unterbreiten.



Swissmem und GRPM weisen jedoch gewisse im Bericht erwähnten

Unterstellungen und Vorschläge zurück:



- Es entbehrt jeder Grundlage, die in Österreich erfolgten

Korruptionsskandale auf die Schweiz zu übertragen und eine

entsprechende Gefährdung zu suggerieren.

- Eine Beschränkung der Gegengeschäfte auf faktisch 60 Prozent des

effektiv anrechenbaren Volumens lehnen Swissmem und GRPM ab. Damit

würde eine Vielzahl indirekter Gegengeschäfte ausgeschlossen. Der

Bundesrat hat erst Ende 2018 beschlossen, dass bei

Rüstungsbeschaffungen ein Standard von 100 Prozent Offset gilt. Auf

dieser Grundlage hat die Schweizer Industrie mit möglichen

Lieferanten erste Gespräche geführt. Es verstösst gegen Treu und

Glauben, nach wenigen Wochen diesen Beschluss infrage zu stellen.

Zudem ist die Industrie in der Lage, das zu erwartende Volumen von

fünf Milliarden Franken zu absorbieren.

- Damit einher geht, dass die regionale Aufteilung des Volumens

bestehen bleiben muss. Konkret müssen 30 Prozent des Volumens durch

Unternehmen aus der Romandie sowie fünf Prozent von Tessiner

Unternehmen erbracht werden. Das Beschaffungsvorhaben hat politisch

nur dann eine Chance realisiert zu werden, wenn diese Aufteilung

gewährleistet bleibt. Die entsprechenden Geschäftsvolumina sind nur

mit indirektem Offset im vollen Umfang zu erreichen.



Swissmem und GRPM erwarten von Bundesrätin Amherd sowie vom

Gesamtbundesrat, dass sie an den Ende 2018 beschlossenen Eckwerten

festhalten und keine Unsicherheiten entstehen lassen. Nur so kann die

Industrie die sich bietenden Chancen voll nutzen und den

grösstmöglichen Beitrag zur Schweizer Sicherheit leisten.



