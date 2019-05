Heute in vierzehn Tagen ist es soweit: Freenet lädt zur Hauptversammlung ein. Neben Informationen zur aktuellen und künftigen Geschäftsentwicklung soll auf dem Aktionärtstreffen die im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende beschlossen werden. Anleger, die noch in den Genuß dieser steuerfreien Ausschüttung kommen wollen, müssen sich beeilen. Das zeigt sich auch in der Kursentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...