Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Köln (pta018/02.05.2019/11:15) - Mit Beschluss vom 10. April 2019 hat der Aufsichtsrat der Decheng Technology AG die Vorstandmitglieder Xiaofang Zhu, Guan Hoe Ooi und Xiaohua Zhu mit sofortiger Wirkung abberufen. Ebenfalls mit Beschluss vom 10. April 2019 hat der Aufsichtsrat der Decheng Technology AG beschlossen, Herrn Hansjoerg Plaggemars zum einzelvertretungsberechtigten Vorstand der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2020 zu bestellen. Herr Hansjoerg Plaggemars hat die Bestellung mit Wirkung zum 02. Mai 2019 angenommen.



Vorstand und Aufsichtsrat werden nun gemeinsam versuchen, die Kontrolle der Decheng Technology AG über die Tochtergesellschaft Hong Kong De Cheng Company Ltd. in Hong Kong sowie über die Produktionsgesellschaft Quanzhou De Cheng High Tech Resin Company Ltd. in der Volksrepublik China wiederzuerlangen bzw. durchzusetzen. Hierzu werden Vorstand und Aufsichtsrat mit allen Stakeholdern, die die Erreichung dieser Ziele unterstützen können, eng zusammenarbeiten.



Nichtsdestotrotz weisen Vorstand und Aufsichtsrat ausdrücklich darauf hin, dass im Zuge des weiteren gemeinsamen Vorgehens und der Ermittlungen zur wirtschaftlichen Situation der Decheng Technology AG und der Konzerngesellschaften Tatbestände und Situationen auftreten können, die gegebenenfalls zu einer bilanziellen Überschuldung und unter Umständen zu einer Illiquidität der Decheng Technology AG und ihrer Konzerngesellschaften führen können. Vorstand und Aufsichtsrat weisen in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass in diesen Fällen eine Insolvenz der Gesellschaft droht.



Vorstand und Aufsichtsrat werden den Kapitalmarkt über alle Veränderungen in dem geplanten Prozess sowie über die tatsächlich bestimmten wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft informieren.



Köln, den 2. Mai 2019



