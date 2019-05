Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Köln (pta020/02.05.2019/11:30) - Mit Beschluss vom 09. August 2018, zugestellt am 14. August 2018, hat das Amtsgericht Köln auf Antrag des Aktionärs Ralf Wilke vom 18. Juni 2018/11.Juli 2018 gemäß § 104 Aktiengesetz den Aufsichtsrat der Decheng Technology AG dahingehend ergänzt, dass anstelle der mit Wirkung zum 15. Juni/18. Juni 2018 und 28. Juni 2018 ausgeschiedenen bisherigen Mitglieder



Jürgen Schrollinger, Cern Yon TEO und Habin Zhu



nunmehr



Dr. Caroline Schäfer, Marpingen



Dipl.-Chem. Ralf Wilke, Euskirchen



Rechtsanwalt Per Yuen, Bremen



zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt werden. Die Bestellung endet spätestens mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung. In seiner konstituierenden Sitzung am 08. März 2019 hat der Aufsichtsrat der Decheng Technology AG Herrn Ralf Wilke zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Decheng Technology AG gewählt.



Köln, den 2. Mai 2019



