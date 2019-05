Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen von 5000 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber sei in einem herausfordernden Quartal solide gewachsen, schrieb Analyst Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere aus einem verschobenen Bewertungshorizont und der Kapitalstruktur und aus der Übernahme von Euroclear./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 06:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-05-02/12:03

ISIN: GB00B0SWJX34