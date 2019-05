Linz (www.anleihencheck.de) - Italiens Wirtschaft hat sich mit einem BIP Anstieg um 0,2% aus der Rezession befreit, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch hinke Italien hinter vielen Euro-Ländern her - die gesamte Eurozone habe ein Plus der Wirtschaftsleistung von 0,4% gehabt. Der Markt habe wieder Vertrauen in den EUR/USD-Kurs gesetzt, der von 1,1170 bis auf 1,1260 habe ansteigen können. Die US-Notenbank sehe keinen Grund zu handeln, obwohl die Inflation in diesem Jahr von 1,8% auf 1,6% gefallen sei. Der Markt habe bei den US Zinsen bereits ein Minus von 0,3% eingepreist. Aussichten: Der EUR/USD dürfte sich über der 1,12er Marke halten können und weiteres Potenzial nach oben haben. (02.05.2019/alc/a/a) ...

