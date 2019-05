Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zwar entschieden die Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) gestern wie erwartet, die FED Funds Rate bei 2,25 bis 2,50% zu belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch habe FED-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz für Ernüchterung bei den Anlegern gesorgt, die auf eine baldige Leitzinssenkung spekulieren würden. So habe Powell unterstrichen, dass das FOMC unverändert von einer robusten Konjunkturentwicklung und einer anziehenden Inflation in den USA ausgehe und daher aktuell eine neutrale Ausrichtung im Hinblick auf kommende Zinsentscheidungen beibehalte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...