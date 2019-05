Hannover (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Abend hat die Federal Reserve wie erwartet die Zinspause verlängert, so die Analysten der Nord LB.Die FED Funds Target Rate sei unverändert bei 2,50% geblieben. Die Entscheidung sei wieder einstimmig gewesen.Das FOMC-Statement habe nur wenige Anpassungen beinhaltet. So sei der Satz, die wirtschaftliche Dynamik habe sich im 1. Quartal gegenüber dem 4. Quartal abgeschwächt, richtigerweise durch den Passus ersetzt worden, dass die Wirtschaft "solide" wachse. Spätestens das mit 3,2% Q/Q (ann.) stärker als erwartet ausgefallene BIP-Wachstum für das 1. Quartal habe diese Maßnahme erforderlich gemacht. Die zweite Änderung habe sich auf die Kerninflationsrate bezogen, die statt "bei 2%" mittlerweile "bei unter 2%" notiere, was ebenfalls den Tatsachen entspreche. ...

