Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 165,26 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,013 Prozent.

Am Markt wurden die Kursverluste mit Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell begründet. Er hatte nach der Zinsentscheidung am Mittwochabend die weltwirtschaftliche Lage etwas zuversichtlicher bewertet. Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr wurden dadurch zurückgedrängt. US-Anleihen gerieten daraufhin unter Druck.

In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im April etwas mehr als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex signalisiert jedoch weiterhin eine Abschwächung der Industrieproduktion. In den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone verbesserte sich der Indikator. Deutschland bleibt jedoch Schlusslicht.

Vor allem die südeuropäischen Volkswirtschaften wie Italien, Spanien und vor allem Griechenland sorgten für positive Überraschungen. In den Ländern gingen daher die Renditen zurück. Besonders deutlich in Griechenland. Hier war der Indikator auf den höchsten Stand seit Juni 2000 gestiegen. Mit 56,6 Punkten wurde der höchste Wert in der Eurozone erreicht.

In den USA werden am Nachmittag unter anderem Auftragsdaten aus der Industrie veröffentlicht. In Großbritannien trifft die Zentralbank ihre Zinsentscheidung. Es wird mit konstanten Leitzinsen gerechnet./jsl/bgf/stk

ISIN DE0009652644

AXC0150 2019-05-02/12:13