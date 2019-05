Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axel Springer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Die ersten drei Monate dürften zum schwächsten Quartal in diesem Jahr werden, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Abschlags zu ihrem Kursziel bleibe sie aber bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns. Im Jahresverlauf sei mehr Schwung zu erwarten./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-05-02/12:18

ISIN: DE0005501357