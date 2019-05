Ajax Amsterdam hat am Dienstag in der Fußball Champions League für eine kleine Sensation gesorgt. Im Halbfinal-Hinspiel besiegte das Ajax-Team den Favoriten Tottenham mit 1:0 und hat sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. Die Ajax-Aktie macht einen Sprung auf ein neues Allzeithoch. Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?

Den vollständigen Artikel lesen ...