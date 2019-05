Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das zweite Quartal des Medizintechnik-Konzerns sei angetrieben worden von den Geschäften mit Bildgebung und bildgestützten Therapien, schrieb Analyst Sebastian Walker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Wachstum und die Margenentwicklung sollten bei Investoren gut ankommen, auch wenn einigen die mangelnden Fortschritte bei der Atellica-Integration und der eher schwache Free Cashflow in der Diagnostik auffallen dürfte./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHL1006