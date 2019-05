marktEINBLICKE um 12: DAX und das neue Jahreshoch, VW mit überzeugendem Auftakt

Wie immer zu dieser Jahreszeit fragen sich Anleger weltweit, ob sie die berühmte Börsenweisheit "Sell in May and go away" befolgen sollten. Am Donnerstag machten sie dies nicht, so dass der DAX leichte Kurszuwächse verbuchen konnte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 12.386 MDAX -0,3% 25.955 TecDAX -0,7% 2.892 SDAX -0,3% 11.713 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.505

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Volkswagen überzeugte zu Jahresbeginn trotz weniger ausgelieferten Fahrzeugen als im Vorjahr. In der zweiten Reihe stand vor allem Zalando (WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111) im Fokus. Der Online-Modehändler konnte zuletzt seine Umsätze steigern.

