Lausanne - (ots) - Die U.S. Food and Drug Administration (FDA)

bestätigte, dass IQOS, der elektrische Tabakerhitzer von Philip

Morris International, für den Schutz der öffentlichen Gesundheit

geeignet ist und hat ihn für den Verkauf in den Vereinigten Staaten

zugelassen. Zu den wichtigsten Überlegungen der Behörde gehörte, dass

das Produkt zwar nicht risikofrei ist, aber weniger toxische

Bestandteile oder in niedrigerer Konzentration produziert als

Zigaretten. Die Entscheidung der FDA basiert auf ihrer umfassenden

Bewertung der von PMI bei der Behörde im Jahr 2017 eingereichten

Pre-Market-Tabakproduktanmeldungen (PMTAs).



Im Gegensatz zu Zigaretten erhitzt das IQOS-System den Tabak,

verbrennt ihn dabei aber nicht. Es ist das erste elektronisch

erhitzte Tabakprodukt, das gemäß dem Gesetz von 2009 zum Verkauf in

den USA zugelassen wurde. Dieses Gesetz ermächtigt die FDA

Tabakprodukte zu regulieren, sowie die Zulassung innovativer Produkte

zu kontrollieren.



André Calantzopoulos, CEO von PMI, kommentierte die Bekanntmachung

der FDA wie folgt:



"Die Entscheidung der FDA, IQOS in den USA zu genehmigen, ist ein

wichtiger Schritt nach vorne für die rund 40 Millionen amerikanischen

Männer und Frauen die rauchen. Einige werden aufhören. Die meisten

werden es nicht tun, und für sie bietet IQOS eine rauchfreie

Alternative statt weiter zu rauchen. In nur zwei Jahren haben 7,3

Millionen Menschen auf der ganzen Welt Zigaretten aufgegeben und sind

vollständig auf IQOS umgestiegen. Die heutige Entscheidung der FDA

macht nun auch amerikanischen erwachsenen Raucherinnen und Rauchern

diese Möglichkeit zugänglich. Wir alle bei PMI sind bestrebt,

Zigaretten durch rauchfreie Alternativen zu ersetzen, welche

anspruchsvolle Technologie und intensive wissenschaftliche

Validierung miteinander verbinden. Die Ankündigung der FDA ist ein

historischer Meilenstein."



Er fügte hinzu: "Die Genehmigung enthält klare

Vermarktungsrichtlinien, einschließlich Marketinganforderungen, die

die Möglichkeit für erwachsene Raucher maximieren, von Zigaretten

umzusteigen und gleichzeitig den nichtgewollten Gebrauch minimieren.

Wir unterstützen dieses Bestreben voll und ganz. Die FDA hat einen

hohen Standard gesetzt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um

den Beschluss so umzusetzen, dass IQOS die richtige Zielgruppe -

derzeitige erwachsene Raucher - erreicht."



In diesem Zusammenhang hat eine aktuelle Studie von Sucht Schweiz

ergeben, dass in der Schweiz erhitzte Tabakprodukte für Minderjährige

nicht attraktiv sind, was darauf hinweist, dass diese Produkte in

unserem Land bereits verantwortungsbewusst vermarktet werden.



Dominique Leroux, General Manager von Philip Morris Schweiz, ist

überzeugt, dass "diese Entscheidung uns bei den bereits auf dem

Schweizer Markt ergriffenen Massnahmen zusätzlich unterstützt, um

beispielsweise die Werbung für Zigaretten durch Informationen über

IQOS in Zeitungen, Außenwerbung und Kinos vollständig zu ersetzen.

Dies wird auch in den anstehenden Diskussionen um das

Tabakwarengesetz neue wichtige Aspekte mit sich bringen".



PMI wird IQOS durch eine Exklusivlizenz mit der Altria Group, Inc.

auf den US-Markt bringen, deren Tochtergesellschaft Philip Morris USA

über die Marktkenntnisse und die Infrastruktur verfügt, um einen

erfolgreichen Start zu gewährleisten. PM USA ist bereit, seine ersten

Marktpläne für IQOS umzusetzen.



PMI hat eine umfassende Sammlung wissenschaftlicher Nachweise zur

Unterstützung der PMTAs und der parallelen Anträge für IQOS als

"Modified Risk Tobacco Product" eingereicht, welche von der FDA

weiterhin geprüft werden.



