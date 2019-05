BERLIN (Dow Jones)--Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat von Deutschland angesichts deutlich eingetrübter Wachstumsprognosen ein Konjunkturprogramm gefordert. "Es ist Zeit für Impulse, um die Konjunktur zu stärken. Dafür gibt es die nötigen finanziellen Spielräume in Deutschland - gerade angesichts der niedrigen Zinsen und der Tatsache, dass die Verschuldung unter Kontrolle ist und der Haushalt konsolidiert", sagte OECD-Generalssekretär Angel Gurria dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Ich kenne die Vorgaben der Schuldenbremse in Deutschland", ergänzte Gurria. "Aber in diesem Rahmen ist es durchaus möglich, die Investitionen deutlich zu erhöhen." Jeder, der sich auskennt, wisse, dass die Deutschen es niemals zulassen würden, "dass ihre Verschuldung außer Kontrolle gerät".

Gurria sagte, die Bundesrepublik sei sehr abhängig von freiem Handel und könne sich von negativen Entwicklungen in der Welt nicht abkoppeln. Deshalb habe die OECD ihre Wachstumsprognose für Deutschland in diesem Jahr bereits von 1,6 Prozent auf 0,7 Prozent heruntergesetzt: "Vielleicht müssen wir sie weiter nach unten anpassen." Das Wachstum, das in Deutschland und anderen Ländern Europas heute noch vorhanden sei, gehe vor allem auf den Konsum zurück. Die Grundlage des Wachstums von morgen seien aber Investitionen, etwa in die Infrastruktur.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.