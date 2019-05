Das Analysehaus Warburg Research hat Symrise von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel von 89 Euro sei fast erreicht, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des soliden Jahresauftakts sieht er keinen Anlass, seine Schätzungen für den Hersteller von Aromen und Geruchsstoffen zu ändern. Die Bewertung der Papiere erscheine zunehmend ambitioniert./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-05-02/12:45

ISIN: DE000SYM9999