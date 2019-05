Favro, ein führender Anbieter von agilen Enterprise-Tools, wurde in der Kategorie "Cool Vendors in Application Development" am 5. November 2018 von Gartner, Inc., dem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen, ausgezeichnet.

Laut Gartner-Analysten Keith Mann, Mike West und Nathan Wilson "gehen die Cool Vendors in Application Development von 2018 weit über die Codierung und das Testen von Tools hinaus, um die Herausforderungen der Anwendungsentwicklung zu bewältigen, mit denen die heutigen Anwendungsführer konfrontiert werden. Sie helfen selbstorganisierenden Teams, ihr Potenzial zu entfalten und ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie sie ihren Kunden einen Mehrwert bieten können."

"Mit Favro haben wir uns zum Ziel gesetzt, autonome Teams in jeder Disziplin dabei zu unterstützen mit mehr Agilität zu arbeiten und Organisationen besser auszurichten. Die Ernennung zum "Cool Vendor" von Gartner ist eine große Errungenschaft für das Favro-Team, das sich über Uppsala, Stockholm bis nach Da Nang verteilt," meint Patric Palm, CEO und Mitbegründer von Favro.

Um mehr über Favro und seine Auszeichnung als "Cool Vendor" zu erfahren, kann ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts unter [https://www.favro.com/gartner-cool-vendor] angefordert werden.

Haftungsausschluss:

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Favro

Favro ermöglicht es Einzelpersonen und Teams der fortschrittlichsten Unternehmen der Welt, mit Agilität, Autonomie und Orientierung zu arbeiten. Favro bietet einen zentralen Arbeitsbereich für nahtlose Zusammenarbeit, Kommunikation und Entwicklung. Unser Ziel ist es, der Kooperationspartner erster Wahl für Entscheidungsträger und Manager, Unternehmer und Unternehmen zu werden.

Contacts:

Pressekontakt

Kirsti Wennberg, Operations Director und Assistentin des CEO

kirsti.wennberg [at] favro.com, +46 766 305 142