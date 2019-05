Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION: Schwungvoller Jahresstart - Mehrere Widerstände voraus - Aktienanalyse Der Gabelstaplerhersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist schwungvoll in das neue Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...