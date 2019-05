Bonn (www.anleihencheck.de) - Gestern wurde an den europäischen Rentenmärkten feiertagsbedingt nicht gehandelt, so die Analysten von Postbank Research.Im frühen Handel würden sich bei Staatsanleihen der großen Euro-Länder heute keine wesentlichen Änderungen in den Renditeniveaus abzeichnen. Schwache Konjunkturdaten und die Sitzung der US-Notenbank hätten am US-Rentenmarkt kaum Spuren hinterlassen. Die Rendite 10-jähriger Treasuries habe gestern nahezu unverändert bei 2,51% geschlossen. (02.05.2019/alc/a/a) ...

