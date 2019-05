Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Krones von 94 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz insgesamt solider Ergebnisse im ersten Quartal hätten die Anleger des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen einige Bedenken, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sorgen mit Blick auf die mittelfristigen Margenziele sowie die Preis- und Profitabilitätsentwicklung im Rest des Jahres teilt er jedoch nicht./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 10:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-05-02/13:14

ISIN: DE0006335003