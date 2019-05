Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" nach der für Bayer desaströsen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Laut Presseberichten will sich der Aufsichtsrat in zwei bis drei Wochen treffen, um darüber zu sprechen, wie das Vertrauen der Investoren wieder gewonnen werden kann, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies zeige wohl eine Änderung des Gremiums bei der Haltung im Umgang mit Kritik. Das könne dem Aktienkurs gut tun. Zudem helfen neueste Aussagen der US-Umweltbehörde EPA, die das Mittel Glyphosat von Monsanto weiterhin als nicht krebserregend einstuft./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 08:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-05-02/13:15

ISIN: DE000BAY0017